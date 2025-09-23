«Шабаш»: вечеринка Собчак вызвала шквал критики со стороны общественности

Вечеринка Prime Era, которую телеведущая Ксения Собчак организовала 22 сентября, вызвала шквал критики со стороны общественности и не только. Комментарии недовольных пользователей интернета опубликовала «Москва 24».

Темой вечеринки стала ностальгия по нулевым, когда Собчак считалась одной из главных тусовщиц Москвы. Зал задекорировали в красно-розовых тонах, везде были дискошары и телеэкраны. Гости вечеринки получили приглашения через кнопочные телефоны с аудиосообщением телеведущей. Был у мероприятия и дресс-код — наряды, соответствующие эпохе нулевых или что-то люксовое, дорогое, меховое и блестящее. Сама Собчак пришла на вечеринку в винтажном наряде Dolce&Gabbana, меховой накидке и с золотым чокером с надписью SEX. Среди гостей отметились такие звезды, как Тимоти, Ольга Бузова, Инстасамка, Светлана Бондарчук, Прохор Шаляпин и другие.

Особое негодование у общественности вызвали угощения, которые Собчак предлагала приглашенным. Речь идет о дорогом шампанском, черной икре в огромной чаше, лобстерах, устрицах, морских ежах и других деликатесах.

«Таз икры крупным планом – это прям днище и унижение обычных работяг», «Это шабаш. Участники должны быть наказаны», «Зачем народ бесить?», «Пир во время чумы», «Надеюсь, на СВО черную икру тоже послали?», «Каждый день праздник у этих. В это же время дроны летят», — отреагировали на вечеринку пользователи соцсетей.

Не остался в стороне и глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. У себя в Telegram-канале он назвал вечеринку Собчак «вызовом обществу», а наряд телеведущей «манифестом под названием "мне все равно, что происходит вокруг"».

«Пока одни в прямом смысле проходят через ад, светская тусовка живет в параллельной вселенной. Собчак будто нарочно злит народ, ловит кайф от того, что показывает свою "красивую жизнь" на фоне всеобщей боли. Ей плевать на людей, ей главное — чтобы о ней говорили. Вот и получаются две России. В одной — люди, несущие невероятные потери. В другой — икра, лобстеры и чокер с надписью SEX. Эту жизнь не пером описать», — написал Бородин.

Он добавил, что «ждет объяснений» от Собчак.