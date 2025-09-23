Юморист Максим Галкин погасил задолженность за электроэнергию. Об этом РИА Новости сообщили в энергетической компании «Мосэнергосбыт».

Ранее стало известно, что в московский суд поступил иск от АО «Мосэнергосбыт» к Галкину о неуплате более полумиллиона рублей за электричество. Уточнялось, что производство связано с домом в поселке Грязи. Подготовка дела к судебному разбирательству была назначена на 25 сентября.

В «Мосэнергосбыте» указали, что в июне долг Галкина за электроэнергию составил более 432 тысяч рублей.

«В августе компания приступила к реализации мер по взысканию данной задолженности: в суд был направлен иск, а также извещение о введении ограничения потребления электрической энергии. Принятые меры привели к погашению долга 15 сентября. Он оплачен в полном объеме», — добавили в «Мосэнергосбыте».

*физлицо, выполняющее функции иноагента