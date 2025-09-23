СМИ: 30-летняя сиделка Ивана Краско до сих пор не может смириться с его уходом

30-летняя сиделка актера Ивана Краско до сих пор не может смириться с его смертью — артист умер в начале августа в возрасте 94 лет. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Как сообщает источник, родные и близкие Краско собрались в Культурном Центре МВД в день рождения актера — 23 сентября. По словам бывшего директора Краско Вячеслава Смородинова, его смерть особенно тяжело далась его молодой сиделке. Как заявил Смородинов, «даже дети так сильно не оплакивают отца, как она».

«На кладбище в Комарово регулярно ездит его помощница Даша Пашкова. Она была сиделкой Ивана Ивановича, очень тяжело переживает его уход. Каждый день Даша плачет, не может смириться», — рассказал Смородинов.

Девушка находилась рядом с Краско в последние годы жизни актера. При этом сама Пашкова отрицает слухи о том, что она с Краско состояла в романтической связи.

«Я сиделка, помощница по быту. И все. Но за эти годы он стал мне как дедушка, как часть семьи. Просил называть его Ванечка», — заявила она на похоронах.

Ранее сын Краско рассказал о смерти отца и его наследстве.