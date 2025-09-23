Бизнес Григория Лепса принес 16 млн чистой прибыли в первый год после открытия

Бизнес Григория Лепса, связанный с оптикой, принёс 16 млн чистой прибыли в первый год после открытия, — сообщает Telegram-канал «Звездач». Однако после успешного запуска в 2012 году проект приносил всё меньше и меньше денег из года в год. Сообщается, что к 2019-му показатели упали почти вдвое, а уже в 2020 году оптика Лепса ушла в минус на 2,5 миллиона рублей.

В настоящее время некогда успешный бутик в центре столицы закрыт. В онлайне ситуация не лучше — домен выставлен на продажу. Социальные сети звёздного бренда в последний раз обновлялись в 2020 году. Разве что на сторонних ресурсах ещё можно найти остатки продукции стоимостью от 10 тысяч рублей за очки.

