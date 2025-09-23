«Мне было жаль»: Турецкий рассказал, как мошенники обманули его дочь

Российский певец и музыкальный продюсер Михаил Турецкий, дочь которого аферисты развели на деньги, поделился подробностями уловок мошенников. Он отметил, что ему жаль Эммануэль, которая эмоционально пострадал от этого инцидента.

© Вечерняя Москва

Об этом во вторник, 23 сентября, сообщил шоумен.

— Работали, используя все средства — и нейролингвистическое программирование, и гипноз. Когда я ее увидел, мне было прежде всего жаль, что она эмоционально постарадала, — передает Telegram-канал «Осторожно, Москва» слова Турецкого.

Он также отметил, что мошенники настолько надавили на его дочь, что она боялась рассказать о случившемся родителям. Аферисты заставили Эммануэль Турецкую обыскать всю квартиру и забрать из сейфа порядка 2,5 миллиона рублей.

По словам пострадавшей девушки, мошенники угрожали ее семье уголовным делом об экстремизме. Перед этим они взломали ее аккаунт на Госуслугах. Развод девушки продолжался на протяжении двух дней, после чего она обратилась в правоохранительные органы.