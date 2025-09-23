Анастасия Волочкова помолилась в церкви в день 20-летия дочери

Анастасия Волочкова поздравила свою единственную дочь с юбилеем.

Сегодня наследница балерины Ариадна отмечает свое 20-летие.

«Сегодня доченьке Ариадне исполняется 20 лет. Как быстро летит время! Я всегда хотела родить дочку. И главную роль в моей жизни исполнила. Материнство», — написала Анастасия в личном блоге.

Волочкова вспомнила, как уже на третий день после появления дочки на свет она вернулась к работе в театр и репетировала балет «Баядерка».

«Ариадна участвовала во многих моих творческих проектах. Но выбрала свой путь, далекий от искусства. Теперь она жена и живет своей взрослой жизнью», — поделилась танцовщица.

Артистка сопроводила поздравительный пост архивными фотографиями с девочкой, показав, какой Ариадна была в раннем детстве.

Также в день 20-летия наследницы Волочкова посетила храм.

«Помолилась в храме в этот священный для меня день — День рождения доченьки Ариадны», — подписала Анастасия фото из церкви.

А ведь на днях балерина обрушилась на свою дочь и мать с обидами. Она заявила, что Ариадну настроила против нее ее бабушка. Якобы женщина манипулирует внучкой, из-за чего между Волочковой и ее наследницей произошел раскол. Сейчас Анастасия не общается с наследницей.