Собчак намекнула на покупку новой недвижимости

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак могла приобрести пентхаус в Москве. На это она намекнула в своем Telegram-канале.

О дорогостоящей покупке Собчак проговорилась, когда упомянула соседство с блогершей Натальей Давыдовой, известной как Тетя Мотя.

«То есть мы теперь с Тетей Мотей соседи. Я ведь в этом доме тоже живу, вечеринка не просто так», — поделилась Собчак.

Подробности сделки телеведущая не раскрыла. Мероприятие было организовано 22 сентября в одном из пентхаусов элитного района на Дмитровском шоссе. Тематика вечеринки, получившей название Prime Era, была посвящена нулевым.

