47-летний Иван Ургант рассмешил поклонников рассказом об украденных усах

47-летний Иван Ургант подарил свои роскошные усы… случайно встреченной белочке в парке. По крайней мере, такую интересную версию своего преображения шоумен выдал в соцсети.

Телеведущий, который в последнее время увлекся велоспортом, записал забавное видео с очередной прогулки на своем железном коне. Заранее предвидя вопросы фанатов на тему «зачем Володька сбрил усы?» Ургант решил пояснить пропажу своей растительности на лице.

Он заявил, что просто ехал на велосипеде со привычной скоростью в районе 65 километров в час, любовался падающими на землю осенними листьями, как вдруг его усы «пожелтели» и спланировали на асфальт.

«Буквально минуту назад и вдруг слышу что-то шуршит и полетело. Я смотрю, усы, представляете, пожелтели и отвалились», — сочиняет на ходу шоумен.

А дальше как в рассказах Михаила Пришвина, ну или в артхаусном кино.

«Смотрю, белочка маленькая на дорогу выбежала, схватила и унесла их к своим бельчатам», — завершает историю фантазер.

Подписчикам легенда понравилась. К тому же многие заметили, что потеря усов никак не отразилась на харизме и привлекательности Ивана. «Всех с осенним усопадом», «Интересует, куда ушла челка с губы», «Осенняя линька. Теперь отрастут пышные, теплые, прекрасные усы», «Ну просто отвал усов», — пишут фолловеры.