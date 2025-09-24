Опровергнуты слухи о тайной свадьбе Ривза

Представитель голливудского актера Киану Ривза опроверг слухи о его тайной свадьбе с художницей Александрой Грант. Об этом сообщает издание E! News.

© Газета.Ru

«Это неправда. Они не женаты», — заявил представитель артиста.

Слухи о тайной свадьбе пары впервые возникли 18 сентября. Издание Radar Online со ссылкой на инсайдера сообщило, что 61-летний Киану Ривз и 52-летняя Александра Грант якобы связали себя узами брака во время поездки по Европе в начале этого лета.

«Свадьба состоялась в Европе в начале этого лета, очень камерная и очень сдержанная. Они говорили об этом годами, но в итоге захотели чего-то, что было бы только для них. Киану и Александра дорожат своей личной жизнью, поэтому сохранение этого в тайне — идеальный вариант для них», — утверждал собеседник таблоида.

В 2023 году Ривз и Грант впервые поцеловались на глазах у общественности на красной дорожке на гала-вечере MOCA в Лос-Анджелесе. В октябре 2024-го пару заметили на свидании в Лондоне. Папарацци подловили влюбленных, когда те выходили из ресторана Cipriani London.

Киану Ривз начал свою актерскую карьеру в возрасте девяти лет, появившись в театральной постановке мюзикла «Чертовы янки». В фильмографии актера более 110 ролей. Он снялся в таких проектах, как «Матрица», «Адвокат дьявола», «Константин: Повелитель тьмы», «На гребне волны», «Дом у озера», «Джон Уик», «Невероятные приключения Билла и Теда».