Стало известно, что Аллу Пугачеву будут судить за высказывания в ее интервью

Савеловский суд Москвы принял к рассмотрению иск участника боевых действий А. С. Трещева к певице Алле Пугачевой. Сообщение об этом опубликовано в официальном телеграм-канале судебной системы столицы.

В заявлении указывается, что в одном из интервью артистка допустила высказывания, которые, по мнению истца, порочат президента России, армию и правоохранительные органы, а также содержат оскорбления в адрес граждан страны. Кроме того, в иске отмечается, что Пугачева выразила поддержку лидеру чеченских сепаратистов Джохару Дудаеву.

Трещев требует признать данные слова несоответствующими действительности и задевающими его честь как ветерана и патриота. Среди требований также значатся публичное опровержение интервью и компенсация морального ущерба.

Напомним, что после начала специальной военной операции на Украине Пугачева вместе с семьёй покинула Россию. Ранее она прокомментировала предложения о внесении её в реестр иностранных агентов, заявив, что её критики «были холопами, а стали рабами».