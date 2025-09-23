Джиган оценил идею представить Россию на «Интервидении»

Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) и певица Seville (настоящее имя --Севиль Велиева) прокомментировали идею о том, чтобы представить Россию в международном музыкальном конкурсе «Интервидение» в 2026 году. Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Звездач».

Отмечается, что сначала исполнители засмущались от вопроса-предложения журналиста, но затем ответили согласием.

«Почему бы и нет? С удовольствием», — сказал Джиган.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин назвал свою супругу, певицу Валерию, лучшим кандидатом на участие в «Интервидении» в следующем году.

Конкурс «Интервидение-2025» состоялся 20 сентября. Согласно решению международного жюри, победителем состязания стал певец Дык Фук, представлявший Вьетнам. Известно, что Саудовская Аравия официально заявила о готовности принять у себя конкурс в 2026 году.