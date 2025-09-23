Изменившаяся до неузнаваемости журналистка Надежда Стрелец высказалась о пластике

Популярная журналистка Надежда Стрелец призналась в пластике лица. Разговор с ней публикует Spletnik.

45-летняя ведущая поделилась новыми снимками и столкнулась со шквалом обсуждений. Поклонники посчитали, что знаменитость изменилась до неузнаваемости, и принялись гадать, что послужило причиной перемен в ее внешности.

В разговоре с репортером Стрелец заявила, что действительно решилась на хирургическое вмешательство, желая побороть возрастные изменения.

«Я очень удивлена, что это вызвало такой общественный резонанс. Но, если кому-то нужен этот комментарий, то я желаю всем женщинам, у которых есть потребность в возрасте после 40 немного побороться с возрастными изменениями, это сделать», — высказалась она.

По словам Стрелец, она осталась довольна результатом операции, а чужое мнение ее не волнует.

«Я очень довольна результатом и получаю очень много комплиментов. А тем, кому это не понравилось, сожалею: никто не родился, чтобы оправдывать чужие ожидания», — подытожила инфлюэнсер.

