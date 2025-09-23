Сергей Безруков ответил на вопрос о конфликтах с режиссерами

Актер Сергей Безруков заявил, что никогда не конфликтовал с режиссерами и сохранял спокойствие даже в тех случаях, когда что-то шло не по плану. Об этом актер рассказал «Комсомольской правде».

Безруков также отметил, что не жалеет о ролях, которые он не сыграл. Он подчеркнул, что всегда думает о своих работах - «замечательных и любимых» - которые могли бы не случиться из-за других ролей.

«Я бы сказал, что я вообще актер довольно бесконфликтный. Вот разве что не снялся в «Викинге»… Но даже тогда все прошло очень мирно», - отметил Безруков.

«Комсомольская правда» отмечает, что Безруков несколько раз проходил пробы на роль дружинника князя Ярополка, но режиссер искал кого-то другого. Вместо разочарования актер продолжил работать над другими ролями, подчеркивает газета.

В конце сентября в России выйдет фильм «Август» по мотивам романа Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого». Главные роли в картине сыграли Сергей Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков.