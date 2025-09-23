Катя Гордон высказалась о синяках на лице Полины Дибровой

Екатерина Гордон выступила с новым заявлением об очевидной лжи Полины Дибровой. Накануне Сеть облетели фото жены шоу «Кто хочет стать миллионером?» с жуткими синяками под глазами. И вовсе не от недосыпа или стресса, а явно от удара обо что-то твердое.

Сама Полина пояснила, что травмы получила в результате неудачного падения дома. По ее словам, случилось все в момент наибольшего эмоционального накала на фоне ее вскрывшихся измен с Романом Товстиком. Правда многие заподозрили, что Диброва пытается замолчать истинное происхождение кровоподтеков на лице.

Екатерина Гордон не могла упустить случая уличить Полину в обмане. В Telegram-канале она призналась, что обратилась к специалисту, который за секунду смог вывести Диброву на чистую воду.

«Спросила у судмедэксперта: как так можно упасть… Сказал, что только если… „на те же грабли“. Честно говоря зашквара и бреда все больше в этой истории», — пишет адвокат.

К слову, Гордон тоже «замешана» в скандале с предстоящим разводом Дибровых, но косвенно.

Она представляет интересы пострадавшей от измен мужа Елены Товстик, многодетной матери, которую предали и супруг, и бывшая подруга Полина. Не исключено, что скоро правозащитница расскажет новые подробности главного судебного процесса года.