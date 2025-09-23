Айза трогательно обратилась к Гуфу в день его юбилея

Айла-Лилуна обратилась к Гуфу в день его 45-летия. Бизнесвумен в очередной раз подтвердила, что былых претензийи и обид в отношении первого и давно уже бывшего мужа у нее не осталось.

На странице в соцсети Айза поделилась трогательным фото с рэпером и своими двумя сыновьями, Сэмом от Гуфа и Элвисом от второго супруга Дмитрия Анохина.

«Ба! Бабулечка наша! Любимый папуля и мой самый любимый бывший муж из всех! Сегодня твой день рождения, и я рада, что мы не в ссоре, и я могу тебя поздравить на весь честной интернет. Да и вообще, я счастлива, что мы с тобой уже несколько лет не ругаемся и наше общение стало теплым и уютным. Ты стал ближе к Сэму, а ты знаешь, что это было моей большой мечтой», — пишет Лилуна.

Напомним, Алексей Долматов и Айза когда-то считались одной из самых ярких пар шоу-бизнеса. Без скандалов у них не обходилось, но всякий раз после очередного эмоционального всплеска пара мирилась, и, казалось, так будет продолжаться всегда. Однако Гуф неустанно рушил брак изменами и непотребным поведением, и терпение жены все же закончилось. В 2014 году спустя 6 лет семейной жизни она подала на развод.

Сейчас Айза счастлива в отношениях с нефтяником Степаном Кузьменко. Она уверяет, что нашла в новом избраннике сочетание всех лучших мужских качеств. Однако и о Гуфе она не забывает. А вот исполнитель не может похвастаться налаженной личной жизнью и успехами в карьере. Зато с зависимостями все стабильно. Не так давно кумир молодежи снова побывал в рехабе.