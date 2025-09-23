Первый «Народный артист России»: 95 лет со дня рождения Ивана Краско

23 сентября исполняется 95 лет со дня рождения актера театра и кино Ивана Краско, прославившегося долгой службой в Театре им. В.Ф. Комиссаржевской, а также съемками в многочисленных фильмах и сериалах.

Будущий актер родился в 1930 году в деревне под Ленинградом и в детстве носил фамилию Бахвалов. Родители его умерли, сироту воспитывала бабушка, а затем вернувшийся с войны брат матери Иван Краско, чью фамилию он принял.

Изначально о творческой карьере Краско не помышлял: в 1953 году с отличием окончил 1-е Балтийское высшее военно-морское училище и стал командиром десантного корабля Дунайской речной флотилии. Прослужил год и ушел «на гражданку» в звании капитан-лейтенанта в отставке. Вернувшись в Ленинград, он поначалу попытался стать филологом — но бросил учебу, — и лишь затем поступил в Ленинградский театральный институт имени А.Н. Островского.

Молодого актера заметили сразу после выпуска. В 1961 году Краско приняли в труппу Большого драматического театра под руководством Георгия Товстоногова. А спустя четыре года он перешел в Театр имени В.Ф. Комиссаржевской, где проработал до 2021 года в качестве ведущего актера.

За свою долгую творческую карьеру Иван Краско снялся более чем в 150 фильмах и сериалах, в числе которых «Конец императора тайги», «Эскадрон гусар летучих», «Россия молодая», «Мастер и Маргарита», «Тарас Бульба», «Улицы разбитых фонарей 2», «Особенности национальной охоты в зимний период» и др. Из необычных перевоплощений — роль Гэндальфа в советском телеспектакле «Сказочное путешествие мистера Бильбо Беггинса, Хоббита» (1985 г.). по повести Д. Толкина.

В 1992 году он первым в истории получил звание «Народный артист Российской Федерации».

Краско был женат четыре раза, воспитал двух дочерей и трех сыновей. Среди них наиболее известен актер Андрей Краско (1957 – 2006 гг.). Последней супругой актера стала его бывшая ученица Наталья Шевель, которая была младше него на 60 лет. Также, по данным СМИ, у актера есть внебрачная дочь, родившаяся, когда он состоял во втором браке.

Скончался Иван Краско в августе 2025 года после продолжительной болезни.