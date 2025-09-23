Максим Галкин* оплатил задолженность по электроэнергии: подробности

Максим Галкин* оплатил задолженность по электроэнергии в замке в подмосковном посёлке Грязи. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на данные АО «Мосэнергосбыт». Сообщается, что в июне сумма долга превысила 400 тысяч рублей. В августе началась реализация мер по взысканию задолженности: в суд был направлен иск, а также направлено извещение о введении ограничения потребления электроэнергии.

© Super.ru

Долг, как уточняется, был погашен уже 15 сентября в полном объёме.

Напомним, сегодня стало известно, что энергетическая компания требовала с артиста немалую сумму за коммунальные услуги (к сентябрю долг достиг полумиллиона). Слушание по делу было запланировано на 25 сентября.

* Признан иноагентом в РФ.