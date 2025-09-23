Адвокаты и родные Пи Дидди требуют освободить его досрочно

Шон «Дидди» Комбс просит судью об освобождении по истечении срока за организацию проституции. В понедельник адвокаты рэпера обратились к федеральному судье Нью-Йорка с просьбой назначить музыкальному магнату не более 14 месяцев тюремного заключения за организацию проституции — приговор, который позволит ему выйти на свободу практически немедленно, если будет одобрен.

Адвокаты обратились к судье с письменным ходатайством об освобождении Комбса, несмотря на то, что судья уже отклонил предложенный залог в размере 50 миллионов долларов. К ходатайству прилагалось около 70 писем поддержки от ближайшего окружения Комбса, среди которых были его мать Дженис, сестра Кейша, дети Джастин, Ченс, Д’Лила и Джесси, музыкальный продюсер Даллас Остин и Дана Тран, мать его младшей дочери. В заявлении говорится, что Комбс наконец-то протрезвел в тюрьме после 25 лет злоупотребления наркотиками и алкоголем.

Он утверждал, что 84-летняя мать Дженис и семеро ее детей полагаются на него. В своем письме Дженис умоляла провести «последние несколько лет своей жизни» с сыном, признавая при этом, что он «совершил несколько ужасных ошибок». В заявлении также утверждалось, что во время пребывания в центре для заключенных он вел себя довольно прилежно. Никаких инцидентов с участием Комбса не фиксировалось.

«За последние два года карьера и репутация мистера Комбса были разрушены. Он отсидел больше года в одной из самых печально известных тюрем Америки, но при этом извлек максимум пользы из этого наказания», — написали его адвокаты в суд.

Правозащитники просят назначить подопечному наказание в виде 14 месяцев с возможностью условно-досрочного освобождения, а также принудительного лечения от наркозависимости и психотерапии.

Напомним, финальный приговор Комбсу будет вынесен 3 октября после того. В июле текущего года суд присяжных Манхэттена признал его виновным по двум пунктам обвинения в нарушении Закона Манна, запрещающего межгосударственную торговлю, связанную с проституцией. Каждое обвинение предусматривает максимальное наказание в виде 10 лет тюремного заключения.

Основатель Bad Boy Records был оправдан по более серьезным обвинениям в сговоре с целью совершения рэкета и торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, которые предусматривали бы как минимум 15 лет тюремного заключения, а возможно, и пожизненное заключение. В своем заявлении адвокаты Комбса утверждали, что присяжные послали судье громкий сигнал, оправдав его по самым серьезным пунктам обвинения.

Прокуроры, которые представят свои рекомендации до вынесения приговора 3 октября, уже заявили, что будут настаивать на том, чтобы Комбс оставался в тюрьме значительно дольше, чем изначально предполагалось, — четыре-пять лет, пишет Daily Mail.