Екатерина Климова трогательно обратилась к сыну

Младшему сыну Екатерины Климовой и Игоря Петренко Корнею исполнилось 17 лет. По такому поводу актриса опубликовала трогательный пост и показала редкие фотографии подросшего наследника.

«"Мама, а почему когда я молчу, я всё время разговариваю с Богом?" — спросил меня маленький Корней, и я растерялась… Сегодня ему 17 лет. Твоё сердце зорко! Душа чиста! Верь в чудеса! А я верю в тебя, мой любимый сын!» — обратилась артистка к сыну в личном блоге в запрещённой соцсети.

На семейных фотографиях появился и старший сын Климовой и Петренко Матвей, а также дочь актрисы Белла от актёра Гелы Месхи.

Поклонники пришли в восторг от свежих снимков Екатерины с детьми. Они заметили, что Корней, как, собственно, и Матвей, вырос замечательным парнем. Кроме того, как справедливо подчеркнули подписчики, мальчики — копии своих родителей.