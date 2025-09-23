Шура с юмором высказался о возрастном ограничении в новом клубе Тимати

Российский исполнитель Шура в ироничной манере поделился с журналистами своими размышлениями о новом клубе Тимати, куда пускают только молодёжь до 30 лет.

Артист с юмором рассказал о своём желании посетить заведение: «Я у него спрашиваю: «мне 50, но я хочу прийти посмотреть». Он говорит: «Ну ночью откроем, когда никого не будет». Ну что за условия такие». При этом Шура поспешил уточнить: «Ну это мы шутим, конечно».

Шура высоко оценил бизнес-подход Тимати к созданию заведения.

«Все, кто клубы открывает, рестораны, мы все друзья. И вот он понял эту тенденцию, что в какой-то момент лет 5 назад закончилась тема громадных клубов. Он очень всё продуманно сделал. Там и ресторан, чуть-чуть покушать ты можешь, и он не громадный. Тимати всегда с мозгами был», — отметил артист.

