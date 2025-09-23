Лера Кудрявцева рассказала об успехах 7-летней дочери в школе

В этом году 7-летняя дочь Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова пошла в школу. И хотя сентябрь ещё не успел закончиться, Маша уже влилась в учебный процесс. Более того, сейчас у девочки почти не осталось свободного времени.

© Super.ru

В разговоре с ТВ Mail телеведущая поделилась успехами дочери в школе и рассказала о её загруженности.

«У нас бальные танцы, фортепиано, шахматы, рисование. У нас ещё уклон в английский и математику. То есть у нас всёе подряд. Сейчас дети… Мне их дико жаль. Я в первом классе азбуку учила, а она уже на английском шпарит. Бедные дети», — высказалась Лера.

Кстати, с домашним заданием Кудрявцева дочери не помогает. По её словам, Маша со всем справляется самостоятельно.

Сама же девочка, отвечая на вопрос, нравится ли ей в школе, лишь робко согласилась.