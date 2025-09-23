Автор хита «Рюмка водки на столе» представил новую возлюбленную
Певец Жека представил поклонникам новую возлюбленную. Музыкант опубликовал совместные фотографии с молодой избранницей на берегу моря во время отдыха в Таиланде. По словам Евгения Григорьева, Алена подарила ему счастье и вдохновение. Об этом сообщает Thevoicemag.ru.
Напомним, что автор хита «Рюмка водки на столе» два года назад пережил личную трагедию. Его супруга, много лет страдавшая из-за проблем с психикой, не выдержала стресса и приняла решение покинуть этот мир. После утраты любимой Жека сосредоточился на воспитании дочери и работе. Так продолжалось, пока в его жизни не появилась талантливая бэк-вокалистка Алена Егорова. В последнее время пара стала появляться на публичных мероприятиях и выкладывать совместные фото.
«Мужчина и женщина — разные планеты. Женщина острее чувствует, в ней больше душевности, таланта и мистики. Порой не понимаешь, как мужчины уживаются с ними. Но для творческого человека такие встречи несомненно приводят к новому взлету», — подписал один из постов музыкант.