Автор хита «Рюмка водки на столе» представил новую возлюбленную

Певец Жека представил поклонникам новую возлюбленную. Музыкант опубликовал совместные фотографии с молодой избранницей на берегу моря во время отдыха в Таиланде. По словам Евгения Григорьева, Алена подарила ему счастье и вдохновение. Об этом сообщает Thevoicemag.ru.

Напомним, что автор хита «Рюмка водки на столе» два года назад пережил личную трагедию. Его супруга, много лет страдавшая из-за проблем с психикой, не выдержала стресса и приняла решение покинуть этот мир. После утраты любимой Жека сосредоточился на воспитании дочери и работе. Так продолжалось, пока в его жизни не появилась талантливая бэк-вокалистка Алена Егорова. В последнее время пара стала появляться на публичных мероприятиях и выкладывать совместные фото.