Возлюбленный Маши Распутин раскрыл детали их тайной свадьбы

Стало известно, что Маша Распутина тайно вышла замуж. После 25 лет совместной жизни с бизнесменом и продюсером Виктором Захаровым артистка решилась официально узаконить их отношения. Super связался с избранником певицы и выяснил детали их бракосочетания.

По словам Захарова, торжество прошло отлично. Свадьбу сыграли в узком кругу самых близких друзей. Правда, подробно говорить на тему торжества свежеиспечённые супруги пока что не готовы.

«Всё хорошо прошло. Отметили узким кругом, были только близкие. Мы на эту тему интервью не даём. Сейчас такое время в стране, что мы не афишируем это. Просто все уже подхватили эту новость. Все нормально, все хорошо: 25 лет друг к другу привыкали — вот привыкли, вот и расписались», — поделился мужчина.

Кстати, в мае этого года Распутина стала героиней шоу «Секрет на миллион», где раскрыла тайну семейного счастья. Оказывается, у возлюбленных раздельные спальни.

Маша Распутина вышла замуж