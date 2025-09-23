Шура раскрыл Super, на что готов пойти ради сцены

Шура признался, что готов на пластику ради сцены. В разговоре с корреспондентом Super он заявил, что, по его мнению, сегодня артист должен не только удивлять, но и выглядеть красиво. Сам певец не скрывает, что худеет с помощью популярного препарата для диабетиков и результатом очень доволен.

Против операций он тоже ничего не имеет.

«Ребят, ради сцены на всё [готов]… 48 килограммов нет во мне, и слава богу, и хорошо. Артист должен выходить красивым, чистым, загорелым, приятным, чтобы было приятно смотреть на артиста. В 90-е надо было удивлять, надо было выживать, непростое время было», — высказался Шура.

Напомним, в мае сообщалось, что Шура чудом выжил после первой инъекции препарата для похудения, которую решил сделать самостоятельно.

«Я толком не прочитал, как этот шприц действует, что нужно миллиграммы делить. Я его весь!» — рассказывал артист.

В итоге ему пришлось вызывать скорую, а врачи ещё несколько дней дежурили у его подъезда.