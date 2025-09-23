В отношении Артура Смольянинова* закрыты исполнительные производства, задолженность актёра в размере более 155 тысяч рублей погашена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что имущество артиста было арестовано из-за долгов. Как уточнял тогда представитель Федеральной службы судебных приставов (ФССП), был выполнен запрос в органы и кредитные организации, чтобы определить имущественное положение Смольянинова*, а после был наложен арест.

Кроме того, тогда у звезды фильма «9 рота» забрали автомобиль Mazda CX-5 из-за штрафов и просроченного платежа по ипотеке. За несколько месяцев до этого ему заблокировали счета на территории РФ.