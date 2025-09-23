Стрелец прокомментировала критику в свой адрес после интервью с Олесей Иванченко

Надежда Стрелец дала короткий комментарий корреспонденту Super по поводу интервью с Олесей Иванченко, которое сразу стало предметом обсуждения. После разговора с Иванченко интервьюер подверглась критике за то, что не очень вежливо относилась к гостье и ее деятельности.

Стрелец заявила, что заранее договорилась с гостьей поддерживать непринуждённый, живой тон — тот самый «вайб», о котором потом говорили зрители и критики. Журналистка объяснила, что между ними были дружеские отношения и лёгкий юмор. Это должно было помочь передать естественность общения в кадре.

"Мы были знакомы до интервью, и мы об этом говорили. И у нас такой вайб общения: мы немного шутим друг над другом, мы прикалываемся", — заявила Стрелец.

По ее словам, 90% зрителей восприняли такой формат именно так, как задумывали создатели — непринужденный разговор, а не постановку.

Кроме того, она добавила, что обычно не читает комментарии под выпусками, однако в этот раз решила это сделать, так как они ее удивили.