«Стараюсь держаться»: сын Краско рассказал о смерти отца и его наследстве

Народному артисту Ивану Краско сегодня могло исполниться 95 лет — актер скончался 9 августа, не дожив до юбилея полтора месяца. Как сообщает News.ru, его сын Федор рассказал, как прошли последние дни актера.

По словам Федора, одно из самых ярких воспоминаний 2025 года — спектакль с участием отца «Я вернулся в мой город». Постановка состоялась в апреле в театре Комиссаржевской и стала последним выходом Краско на сцену.

«В последний раз все было слишком эмоционально. Весь зал уже аплодировал, когда Иван Иванович читал "Медного всадника" его любимого Александра Сергеевича Пушкина. На этом спектакле мы были с моей девушкой. Папа был радостный!», — заявил сын артиста.

Федор отметил, что отец его был неконфликтным, эмоциональным, душевным, обладал чувством юмора и самоиронией. У него и его брата Ивана остались впечатления о Краско как о самом «прекраснейшем, добрейшем человеке». Сейчас братья чувствуют отсутствие папы, однако их поддерживает мать — художница Наталия Вяль.

«Без папы стало опустошающе грустно. Мы едем на дачу, проезжаем мостик через реку Ройку, папа на этом мостике всегда кричал: "Э-э-эх!" Эту традицию он перенял у своего сына Андрея. Я подумал, что я этого восклицания радости больше не услышу. Стараюсь держаться, насколько возможно», — рассказал Федор.

У Краско был старший сын Андрей — он умер 4 июля 2006 года от сердечной недостаточности. По словам Федора, Иван Иванович мало о нем рассказывал — для него это была непостижимая потеря. По горькому совпадению актер ушел из жизни накануне дня рождения наследника, причем он чувствовал, что скоро умрет, а в последние дни отказывался от еды и воды.

«Он уже просто хотел отдыхать. В последнее время папа не слушал радио, перестал обсуждать с нами новости. Ему было интересно одно — спокойно провести время. Он хотел убедиться, что все у всех хорошо, и спокойно уйти», — признался сын артиста.

В последние дни жизни братья по очереди сидели с Краско на даче в Грузино — кормили, поили, давали лекарства, выводили отца на свежий воздух. Вместе они пытались поднимать боевой дух родителя, однако он уже плохо слышал. С ними также была бабушка по линии матери Галина Дмитриевна, свояченица Краско Тамара Васильевна и племянник Ярослав. Кроме того, Ивана Ивановича часто навещал арт-директор Вячеслав Смородинов. Связь с ним поддерживал и Дмитрий Харатьян, который после выделил крупную сумму на достойные похороны товарища.

Народный артист РФ Иван Краско разделил свое наследство при жизни

Завещание Краско огласят через полгода. Причем частью наследства артист уже распорядился — его любимая дача в Грузино досталась дочери Юлии, которая живет в Польше. Кроме того, у него остался участок в Вартемягах. Если братья получат на него права, то они планируют достроить там дом и обустроить все, как хотел отец — в память о нем.