Собчак устроила «неголую вечеринку» в стиле нулевых

В самом сердце столицы Ксения Собчак организовала вечеринку в стиле нулевых, погрузив гостей в атмосферу гламура и беззаботности начала 2000-х. Дресс-код мероприятия подразумевал наряды той эпохи, а угощения включали в себя изысканные морские деликатесы, пишет Starhit.

© Газета.ru

Вечеринка, получившая название Prime Era, стала своеобразным посвящением золотому периоду российского шоу-бизнеса, когда жизнь в Москве кипела круглосуточно. В те годы Собчак была одной из самых ярких светских персон, вела скандальное шоу «Блондинка в шоколаде» и вращалась в кругу влиятельных наследников.

Заведение было оформлено в духе гламура нулевых: преобладали красно-розовые оттенки, на экранах транслировался клип Тимати «Потанцуй», атмосферу дополняли диско-шары и другие узнаваемые атрибуты эпохи.

Гостей ждал роскошный ужин с обилием морских деликатесов и дорогого шампанского. Стол, украшенный блестками, ломился от черной икры, поданной в огромной чаше, лобстеров, морских ежей и прочих изысканных блюд.

Сама хозяйка вечера блистала в облегающем платье Dolce & Gabbana с акцентом на бюст, образ дополняла меховая накидка и золотой чокер с надписью SEX из коллекции того же модного дома 2003 года.

В этот вечер мех выбрала и Люся Чеботина. 28-летняя певица пришла в жилете, блестящем топе и брюках с низкой посадкой. Валерия Гай Германика позировала фотографам в шубе, с сумочкой Chanel и бокалом вина в руке.

Среди приглашенных гостей были замечены Инстасамка с мужем Moneyken, Светлана Бондарчук, Влад Лисовец, Прохор Шаляпин и многие другие.

Кульминацией вечера стало выступление Татьяны Булановой с танцевальной группой, полюбившейся публике в последнее время. Артистка исполнила свои знаменитые хиты, такие как «Ясный мой свет» и «Один день», под которые Ксения Собчак пустилась в пляс вместе с Ольгой Бузовой.

