Риз Уизерспун рассказала о материнстве в 23 года: «Наивность была полезна»

49-летняя Риз Уизерспун откровенно рассказала о том, каково было совмещать материнство и карьеру в Голливуде. В подкасте The Interview от The New York Times звезда призналась, что в 23 года, когда у нее родилась первая дочь Ава, она во многом действовала наивно.

© Super.ru

«Может быть, эта наивность была даже полезна. Я думала: "Ну ладно, буду и мамой, и работать". Хотя мне говорили, что это будет очень тяжело для карьеры», — поделилась актриса.

По словам Уизерспун, ей приходилось отказываться от ролей ради семьи. Ситуация изменилась после успеха «Блондинки в законе»: предложения начали поступать сами, но и это оказалось испытанием — пришлось выбирать, от каких ролей отказаться.

Актриса также рассказала о давлении в киноиндустрии, где молодых звёзд отговаривали играть матерей, опасаясь, что это «состарит» их в глазах публики. Поддержку в те годы ей оказывала подруга Дженнифер Энистон, с которой Риз подружилась на съемках «Друзей».

«Она помогала мне справляться и с таблоидами, и с личной жизнью. Всегда была щедра на советы и доброту», — рассказала актриса.

Напомним, что сегодня Уизерспун воспитывает троих детей — Аву и Дикона от Райана Филиппа, а также сына Теннесси от бывшего мужа Джима Тота.