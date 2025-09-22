Shaman впервые поделился эмоциями от «Интервидения»

Известный певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) впервые появился на публике после конкурса «Интервидение-2025», пишет News.ru.

По данным портала, исполнитель вместе с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной посетил премьеру фильма «Август».

Журналисты попросили Дронова рассказать о впечатлениях от музыкального конкурса. Певец не посчитал нужным давать интервью, лишь показал одобрительный жест «палец вверх».

Ранее сообщалось, что Shaman исполнил на конкурсе «Интервидение» песню «Прямо по сердцу».

После номера артист попросил жюри не оценивать его выступление. Свое решение он объяснил «законами гостеприимства».