Дана Борисова высказалась о романе 18-летней дочери с продюсером Диброва

Телеведущая Дана Борисова рассказала, что выступает против отношений дочери Полины Аксеновой с Артуром Якобсоном, продюсера ее коллеги по телевидению Дмитрия Диброва. Она призналась, что считает этот роман попыткой дочки пропиариться.

— Он старше ее в два раза. Я точно знаю, что она влюблена в другого мальчика, но это не взаимно, о чем она и говорила в интервью, — передает слова Борисовой журнал The Voice.

Аксенова рассказала, что у нее возник новый конфликт с матерью, в результате чего они перестали общаться. Она добавила, что пыталась помириться, но Борисова заявила, что не рассматривает этот вариант.

Телеведущая подарила своей дочери пластическую операцию на 18-летие. По словам журналистки, она была не против идеи скорректировать грудь, а вот удаление жировой ткани сперва не поддержала.

Позже Аксенова рассказала, что все еще приходит в себя после пластической операции. По словам девушки, ей нужно было еще некоторое время для того, чтобы полностью восстановиться и прийти в себя.

Аксенова рассказала, что ей диагностировали циклотимию — легкую степень биполярного аффективного расстройства. Она отметила, что ее мать тоже страдает от этого заболевания и оно часто передается по наследству.