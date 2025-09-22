Долина высказалась о смерти мамы Агутина

Сегодня Леонид Агутин сообщил, что в возрасте 85 лет ушла из жизни его мама Людмила. Соболезнования певцу выразила Лариса Долина — на премьере фильма «Август» она рассказала, что он и его родительница были очень близки. Артистка пожелала Агутину как можно легче пережить потерю.

© Super.ru

«Потеря мамы — это самая страшная потеря в жизни любого человека. Она для него была очень многим. Кроме жизни, она дала ему ощущение счастья и свободы. <…> Я желаю просто ему всё это перенести. Как можно спокойнее, что ли. Как может сделать такой сильный мужчина, которым он является», — заявила Лариса Александровна.

Сообщалось, что мама Агутина ушла из жизни накануне в собственном доме. У неё было множество недугов, но главный — болезнь Паркинсона.