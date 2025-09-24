Никита Кологривый вернулся к жене

На днях известный актер Никита Кологривый пришел на светскую премьеру фильма "Август", где играет одну из главных ролей, вместе с женой, а на руках нес дочь.

Как сообщает KP.RU, "пара демонстрировала семейные отношения", Никита обнимал и целовал жену. Однако на прямые вопросы о возобновлении отношений отвечать оба отказались.

Никита Кологривый и Александрина Питиримова встречались с 2014-го года, поженились в 2020-м. Еще через год у них родилась дочь.

После обрушившейся на него славы Кологривый, как сообщается в материале, не справился с новым статусом - "начались срывы", а времени на семью не хватало. Тогда супруга Александрина Питиримова - кстати, тоже актриса - выставила мужа за дверь. Разводиться не стали, но паузу в совместном проживании сделали. Причину озвучивать не стали.

Праздники Кологривый тем не менее проводил с семьей.

Вероятно, размолвка счастливо завершилась. Как заявил на премьере один из продюсеров, семья сохранена, а от пары ждут рождения второго ребенка.