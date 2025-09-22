Ани Лорак снялась в откровенном наряде без бюстгальтера

Украинская эстрадная певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) опубликовала фото в откровенном наряде. Публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает семь миллионов подписчиков.

46-летняя исполнительница снялась в бежевом костюме, состоящем из брюк с завышенной талией и фигурного топа с завязками на шее. При этом от бюстгальтера знаменитость отказалась. Стилисты завили ее волосы в крупные локоны, а визажисты нанесли макияж в нейтральных тонах.

Ранее в сентябре 46-летняя Ани Лорак опубликовала фото в латексном костюме. Певица позировала в бордовом облегающем наряде, который включал штаны с высокой посадкой и ультракороткую куртку.