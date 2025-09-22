Аврора Киба предстала топлес

© WomanHit.ru

19-летняя возлюбленная Григория Лепса буквально пропадает в салонах красоты. На днях Аврора Киба побывала у косметолога, где ей провели ряд процедур с лицом. А сегодня юная блогерша решила заняться своим телом.

Пассия артиста показала кадры из салона, где специалистка занималась ее ягодицами. На пятую точку Авроры нанесли специальный состав для проведения дальнейших манипуляций. Киба предстала топлес, на ней были только черные стринги.

«Пришла в на RF, с которого сливалась год — ждите рилс об этом… А пока лежу с замороженной попой… Нет… Ну а что вы хотели? Красота требует жертв», — написала Киба в своем телеграм-канале.

Она не скрывала своего страха перед процедурой, но ради избавления от растяжек, как призналась блогерша, она готова на любые жертвы и дискомфорт. Накануне Киба ошеломила фолловеров откровенными снимками из клуба. Невеста Лепса, облаченная в мини-платье, принимала провокационные позы. Некоторые подписчики отметили, что отношения Авроры с немолодым певцом буквально растлевают ее.