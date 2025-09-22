Юрий Лоза объяснил веру людей в инопланетян

Певец и композитор Юрий Лоза раскритиковал веру людей в существование инопланетных цивилизаций. Его цитирует «Абзац».

«Вера в инопланетян — это подмена веры в Бога. Если вы верующий человек, то живете по данным свыше законам», — подчеркнул музыкант.

По словам исполнителя, многие люди не хотят нести ответственность за свою жизнь и решать возникающие проблемы. Поэтому они надеются, что прибытие инопланетян на Землю резко изменит мир, «как в кино».

«Прилетят инопланетяне — и будни станут интереснее. Но это чепуха», — подытожил Лоза.

Известно, что сам Лоза является сторонником теории плоской Земли. По его словам, основные доводы он почерпнул в книге Эрика Дюбэй «200 доказательств того, что Земля не шар». Музыкант отмечал, что он находит подтверждения теории в собственной жизни.

Ранее актер Гоша Куценко заявил, что поверил в существование внеземных цивилизаций после рассказа своего друга. По его словам, однажды во время поездки на автомобиле вся семья мужчины якобы увидела неопознанный летающий объект. Артист не стал называть имя приятеля, но сообщил, что он работает офтальмологом.