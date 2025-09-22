Уехавшая из России Лазарева ответила на обвинения в алкоголизме

Известная российская телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов и в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга), уехавшая из России, ответила на обвинение одного из зрителей в алкоголизме. Об этом она порассуждала на видео, доступном на YouTube.

Один из зрителей написал Лазаревой в прямой эфир комментарий с текстом: «Неужели отрезвела?»

«А как вы думаете, Павел? Вот если у вас в голове такая картинка, что я все время пьяная, то я все время пьяная или у меня все-таки есть какие-то промежутки?» — поиронизировала телеведущая.

Позднее в ходе трансляции она рассказала, что с начала сентября перестала курить и отказалась от алкоголя, так как лежала в больнице.

«В пику тем, кто думает, что я только вот протрезвела и пришла с вами поговорить», — заключила телеведущая.

Ранее Лазарева призналась в любви к чистому русскому языку. Она рассказала, что редко давала читать детям иностранную литературу, так как боялась плохих переводов.