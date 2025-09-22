Екатерина Гордон объяснила, для чего Роман Товстик оплатил жене операцию

Сегодня Елена Товстик вышла на связь в своем блоге. Бывшая подруга Полины Дибровой сообщила, что завтра она ложится в больницу на операцию. Адвокат и защитница обманутой жены Романа Товстика Екатерина Гордон дополнила ее заявление.

По словам юриста, лечение оплатил супруг Елены, но сделал это не по доброте душевной. Гордон сказала, что Роман заинтересован в этом ради съемок в шоу.

«Роман пошел навстречу Елене Товстик исключительно для того, чтобы потом вставить это в сюжет и попробовать сделать из нее лгунью», — поделилась Екатерина с журналистами Super.

Ранее Товстик вкратце описала свою ситуацию, не вдаваясь в подробности.

«Не буду рассказывать, что у меня там и как. Восстановление будет полтора месяца, я не смогу двигаться и поднимать руки», — поделилась Елена.

Первые две недели, по ее словам, она даже не сможет себя обслуживать.

Также обманутая жена обрушилась на разлучницу из-за слов о том, что она отправилась на Кипр якобы «гонять на велосипеде».