На Максима Галкина* подали в суд

В Черемушкинский суд Москвы поступил иск о неуплате комиком Максимом Галкиным* (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) более полумиллиона рублей за электричество. Об этом сообщает РИА Новости.

Заявление поступило от АО «Мосэнергосбыт». Согласно сообщению суда, иск связан с домом комика в поселке Грязи. Сейчас дело находится в производстве — его подготовка к судебному разбирательству назначена на 25 сентября.

«В производстве суда находится гражданское дело по иску АО "Мосэнергосбыт" к Максиму Галкину* о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию», — сообщили в суде.

*Максим Галкин внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.