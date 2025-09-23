Маша Распутина вышла замуж

61-летняя певица Маша Распутина официально зарегистрировала брак с бизнесменом и продюсером Виктором Захаровым, с которым прожила в гражданском браке 25 лет. По словам супруга артистки, торжество прошло в строгой тайне.

— Мария не хотела афишировать. Устроили дружескую вечеринку с близкими друзьями. Сейчас не время гулять на полную катушку. Чувства у Марии точно поменялись после торжества. Она стала любить меня еще больше. Я это чувствую, — сказал он.

На свадьбе Распутина была в белоснежном платье, сшитом на заказ, а жених выбрал классический костюм. Фотографии с торжества певица опубликовала в социальных сетях, где поклонники активно поздравляют пару.

Ранее Распутина венчалась с Захаровым в церкви, однако официально брак тогда не регистрировала, передает «МК».

