Мария Погребняк прокомментировала разницу в зарплатах мужчин и женщин в России

Мария Погребняк отреагировала на новость о том, что Россия вошла в тройку лидеров по гендерному неравенству по зарплате. Блогерша эмоционально высказала свое мнение, отметив, что в стране сложилась аховая ситуация.

© WomanHit.ru

«Только вдумайтесь: женщины в нашей стране получают на 30% меньше мужчин. Мы на „почетном“ третьем месте в мире, сразу после Индии и Южной Кореи», — написала Мария в телеграм-канале.

Погребняк возмущает, что за аналогичный труд и объем работы женщины получают меньше на треть. И в причина в этом одна — принадлежность к определенному полу.

«Это не статистика. Это позор. И это та реальность, в которой мы живем. Возмущена до глубины души. Где трудовые инспекции и другие контролирующие органы?» — написала Мария.

Подписчицы бизнеследи подтвердили, что статистика не врет. Многие на личном опыте столкнулись с подобной дискриминацией, при этом инспекции в этом остром и болезненном для многих вопросе абсолютно бессильны.