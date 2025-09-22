Маша Распутина тайно вышла замуж

Певица Маша Распутина официально вышла замуж за бизнесмена и продюсера Виктора Захарова, с которым двадцать пять лет жила в гражданском браке. Торжество прошло в обстановке строжайшей секретности. Об этом «МК» рассказал супруг звезды.

- Мария не хотела афишировать, - рассказал Виктор Евстафьевич. - Устроили дружескую вечеринку с близкими друзьями. Сейчас не время гулять на полную катушку.

Для торжества Мария сшила на заказ белоснежное платье, жених был в классическом костюме.

- Чувства у Марии точно поменялись после торжества, - заявил Захаров. - Она стала любить меня еще больше. Я это чувствую.

Снимки с торжества Мария выставила в своих социальных сетях. Поклонники активно поздравляют ее. Напомним, с Захаровым Распутина в свое время венчалась в церкви, однако брак официально не регистрировала.