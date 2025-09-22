Полина Диброва рассказала, как решилась уйти от мужа к любовнику

Полина Диброва рассказала, как приняла решение уйти от мужа к другому мужчине. Она отметила, что точка была поставлена сразу после того, как в ней проснулся интерес к Роману Товстику, и она почувствовала внутренний «надлом».

При этом Диброва подчеркнула: она никого не уводила из семьи. Всё случилось постепенно и стало вопросом времени, поскольку, по её словам, у жены Романа Елены была «богатая личная жизнь».

«Я чувствую ее боль, прекрасно ее понимаю и мне жаль, что ребята не смогли сохранить брак. Я никак не отношусь к этому разводу, я прекрасно знаю эту историю и мне хочется, чтобы Лена вышла из своей реальности и нашла в себе силы адекватно посмотреть на эту ситуацию», — заявила Полина в интервью Андрею Малахову.

Официально развод ещё не оформлен, однако на Диброву обрушился шквал негативных комментариев. Доказательством хейта она назвала синяки и шрам на лице.