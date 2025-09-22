Сергей Лазарев обратился к дочке с трогательным признанием

42-летний Сергей Лазарев подготовил необычный подарок на семилетие любимой дочки. Артист поделился сюрпризом на своей странице в соцсети, растрогав поклонников.

Счастливый отец опубликовал видеоролик с нарезкой памятных моментов из жизни наследницы, начиная с младенческого возраста.

«Мое голубоглазое чудо!! Моя ни на кого не похожая девочка! Анюта! Доченька!! С Днем Рождения!! С 7-летием, космическая моя! Спасибо, что выбрала меня!! Я тебя очень-очень люблю!!! Всегда оставайся собой!» — подписал Лазарев публикацию.

Напомним, певец впервые стал папой в 2014 году, когда от суррогатной матери появился на свет его сын Никита. В 2018 году родилась Аня. Дети поразительно похожи между собой, растут одинаково смышлеными и талантливыми. Поклонники подозревали, что родила их одна и та же женщина, имя которой Сергей предпочел оставить в тайне. Однако чуть позднее Лазарев разоткровенничался, пояснив, что у детей одна биологическая мать, но вынашивали их разные женщины: