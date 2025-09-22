Шура ответил на вопрос о возлюбленной

Эстрадный певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) поделился деталями своей личной жизни.

Его цитирует Пятый канал.

«Я люблю свою собаку. Я люблю свою Родину. Не случилось любви у меня в эти годы. Если про вторую половинку — нет. Я занят работой», — рассказал исполнитель.

Ранее Шура высказался о поиске идеальной спутницы.

«Хочется какую-то красивую барышню, желательно без сисек и без губ. Что-то для сердца и души, наверное», — пояснил музыкант.

До этого певец рассказал о борьбе с пагубными привычками. По его словам, он не смог самостоятельно справиться с проблемой и обратился за медицинской помощью.