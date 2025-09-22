Экс-солистка SEREBRO захотела поучаствовать в «Интервидении»

Певица Ольга Серябкина призналась в Telegram-канале, что хотела бы поучаствовать в международном конкурсе «Интервидение».

По словам Серябкиной, она не хочет участвовать в музыкальных конкурсах, однако для «Интервидения» готова сделать исключение.

«Вчера на «Интервидении», когда я ощутила этот дух соревнования с одной стороны и праздник музыки с другой, поняла, что я бы рискнула поучаствовать в таком масштабном мероприятии еще раз», — поделилась артистка.

Финал соревнования прошел вечером 20 сентября на концертной площадке Live Arena в Москве. Победу одержал Дык Фук с песней Phu Dong Thien Vuong, уже ставшей хитом на его родине. Артист забрал главный приз — хрустальный кубок и 30 миллионов рублей.

На втором месте оказался Кыргызстан: его представляла группа Nomad с песней «Жалгыз сага» («Только тебе»). А замкнул тройку лидеров Катар. От этой страны выступила певица, композитор и актриса Дана Аль-Мир с композицией на арабском языке Huwa Dha Anta («Это именно ты»).