Победитель «Интервидения» сделал заявление о России

Победитель прошедшего в России конкурса «Интервидение», вьетнамский певец Дык Фук заявил, что скоро снова приедет в РФ. Об этом артист рассказал «Комсомольской правде».

«Интервидение» прошло в Москве 20 сентября. В конкурсе приняли участие представители более чем двадцати стран. От России выступил певец Ярослав Дронов (Shaman) - он попросил не оценивать его выступление, заявив, что не хочет претендовать на победу из соображений гостеприимства.

Первое место на «Интервидении» занял артист из Вьетнама Дык Фук. После завершения конкурса он побеседовал с «Комсомольской правдой».

«Благодарю российских зрителей за их любовь и поддержку. Я очень благодарен им. Скоро вернусь в Россию», - заявил певец.

В песне, которую Дык Фук исполнил на конкурсе, рассказывается о небесном короле деревни Пхудонг, герое вьетнамских мифов. Второе место на «Интервидении» заняла группа из Киргизии Nomad, третье - певица из Катара Дана Аль-Мир.