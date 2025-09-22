Стало известно, сколько зарабатывает сын Михаила Круга

Сын исполнителя Михаила Круга Александр может зарабатывать на выступлениях на частных мероприятиях от 300 до 400 тысяч рублей, однако на фоне шумихи может поднять гонорар на 200-500 тысяч рублей. Как сообщает «Абзац», об этом заявил продюсер Сергей Дворцов.

© Соцсети

В Госдуме высказались о запрете песен Михаила Круга

Артист стал популярен после участия в телевизионном шоу — Александр поразил зрителей внешней и вокальной схожестью со своим знаменитым отцом. При этом член комитета Госдумы по культуре Ольга Германова предложила подвергнуть некоторые песни Михаила Круга цензуре. Продюсер считает, что такие заявления сыграют на руку молодому человеку.

«Михаил Круг — это легенда. Сегодня его творчество исполняют сын и жена. Александр Круг недавно начал свою карьеру. Его выступление на мероприятиях будет стоить от 300 до 400 тысяч рублей. Он может на фоне шумихи поднять гонорар на 200–500 тысяч», — заявил Дворцов.

Напомним, что Круг погиб 1 июля 2002 года после нападения злоумышленников из банды «Тверские волки». У него остались два сына — 23-летний Александр Круг и 37-летний Дмитрий Воробьев.