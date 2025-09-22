Критик Рудченко выступил против запрета композиций Круга

Депутат Ольга Германова выступила с инициативой ограничить распространение песен Михаила Круга, содержащих ненормативную лексику и не соответствующих традиционным ценностям. Она предложила запретить публикацию таких композиций в интернете и их трансляцию в эфире. Инициативу раскритиковал музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко.

По его мнению, вместо полного запрета контента следует заниматься его регулированием в публичном пространстве. Эксперт подчеркнул, что вопросами оценки творческого контента должно заниматься экспертное сообщество, а не законодатели.

— Именно оно должно определять, что действительно нужно прямо-таки запретить, а что — регулировать в публичном пространстве. <…> Как бы не получилось нарушение конституционных прав наших граждан, — подчеркнул Рудченко.

Критик отметил, что полный запрет может привести к уходу контента в неконтролируемую зону. Он предложил сосредоточиться на возрастном маркировании и регулировании материалов, например, на стриминговых платформах и концертах, сообщает 360.ru.

Родная сестра певца Михаила Круга Ольга Медведева заявила, что не понимает, почему ее брат стал объектом обсуждения в контексте матерных песен.