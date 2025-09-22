Полина Диброва обнародовала фото с синяками на лице и объяснила, откуда они

Полина Диброва стала героиней свежего выпуска шоу Андрея Малахова, в эфире которого были обнародованы её фото с жуткими синяками на лице. Она объяснила, что это последствия травли в Сети, с которой она столкнулась после того, как стало известно о её разводе с телеведущим Дмитрием Дибровым и романе с бизнесменом Романом Товстиком.

© Super.ru

Полина объяснила, что когда хейт в её адрес стал особенно сильным, она была на отдыхе. Несколько дней она старалась не подходить к телефону, чтобы не читать всего, что о ней пишут. Переживания так сильно отразились на эмоциональном и психическом состоянии Дибровой, что в какой-то момент она потеряла сознание.

«Я не знаю, что произошло. Я просто потеряла сознание. Стукнулась, у меня тут шрам. Об этом никто не знал. Я две недели ходила в очках. Благо со мной были мои подруги, мои резидентки клуба, которые поддержали меня и помогли пройти это все. Об этом даже Дмитрий не знает. Я никому ничего не говорила. Я все переживаю внутри, не выношу это в медиасферу и не считаю нужным жаловаться кому-то», — высказалась Полина.

Она также высказалась и о своём отъезде на Камчатку, который ведущий объяснил как попытку сбежать от назойливого внимания публики к семейной драме Дибровых. По словам Полины, она просто давно хотела показать детям это место. Диброва продолжает жить и работать, несмотря ни на что.